Киевлянин обещал работу в НБУ за 25 тысяч долларов, его задержали
Мошенник действовал якобы в интересах Нацбанка. Он предлагал руководящую должность в структуре в обмен на кругленькую сумму.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, таким способом злоумышленник пытался выманить 25 тыс. дол. Он уточнял, что это обязательное условие для утверждения кандидата на желанном посту.
Предприимчивого мужчину задержали в тот момент, когда он получал первую часть согласованной суммы – 15 тыс. долларов. Его будут судить по двум статьям – за мошенничество, а также за предложение неправомерной выгоды служебному лицу.
Окончательная судьба подозреваемого будет решена после установления всех подробностей дела. Кроме того, правоохранители выясняют, кто еще мог быть причастен к мошеннической схеме.
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