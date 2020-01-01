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Киевлянин обещал работу в НБУ за 25 тысяч долларов, его задержали

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Гражданина задержали по инициативе Киевской местной прокуратуры №6 и объявили о подозрении.
Мошенник говорил, что действует по инициативе НБУ
Мошенник говорил, что действует по инициативе НБУ
gp.gov.ua

Мошенник действовал якобы в интересах Нацбанка. Он предлагал руководящую должность в структуре в обмен на кругленькую сумму.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, таким способом злоумышленник пытался выманить 25 тыс. дол. Он уточнял, что это обязательное условие для утверждения кандидата на желанном посту.

Предприимчивого мужчину задержали в тот момент, когда он получал первую часть согласованной суммы – 15 тыс. долларов. Его будут судить по двум статьям – за мошенничество, а также за предложение неправомерной выгоды служебному лицу.

Окончательная судьба подозреваемого будет решена после установления всех подробностей дела. Кроме того, правоохранители выясняют, кто еще мог быть причастен к мошеннической схеме.

Мужчину задержали при получении первой части суммы
Мужчину задержали при получении первой части суммы
gp.gov.ua

Злоумышленника будут судить по двум статьям
Злоумышленника будут судить по двум статьям
gp.gov.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что суд арестовал уволенного Зеленским губернатора, пойманного на взятке.

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Теги: мошенник, СБУ, должность, задержание, Киев, прокуратура
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