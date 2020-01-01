Киевлянин обещал работу в НБУ за 25 тысяч долларов, его задержали

Гражданина задержали по инициативе Киевской местной прокуратуры №6 и объявили о подозрении.

Мошенник говорил, что действует по инициативе НБУ gp.gov.ua

Мошенник действовал якобы в интересах Нацбанка. Он предлагал руководящую должность в структуре в обмен на кругленькую сумму.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, таким способом злоумышленник пытался выманить 25 тыс. дол. Он уточнял, что это обязательное условие для утверждения кандидата на желанном посту.

Предприимчивого мужчину задержали в тот момент, когда он получал первую часть согласованной суммы – 15 тыс. долларов. Его будут судить по двум статьям – за мошенничество, а также за предложение неправомерной выгоды служебному лицу.

Окончательная судьба подозреваемого будет решена после установления всех подробностей дела. Кроме того, правоохранители выясняют, кто еще мог быть причастен к мошеннической схеме.

Мужчину задержали при получении первой части суммы gp.gov.ua

Злоумышленника будут судить по двум статьям gp.gov.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что суд арестовал уволенного Зеленским губернатора, пойманного на взятке.

