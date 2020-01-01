В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов"

Так в патрульной полиции решили напомнить столичным водителям, что нужно парковаться согласно ПДД или платить штраф.

Патрульная полиция в Киеве обозначила парковочные места "для любителей штрафов". Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 30 июня.

"Вот такая яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции Украины с надписью "Место для любителей штрафов" появилась на дорогах Киева. Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно в соответствии с ПДД. А иначе - любить платить штраф", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас в столице таких надписей 65, планируется увеличить до 100.

В 2020 году уже выписали около 40 тысяч постановлений за нарушение правил парковки, добавили в полиции.

Напомним, что ранее в полиции рассказали, как водители скрывают номера от автофиксации. В полиции предупреждают, что все равно придется нести ответственность как и за нарушение ПДД, так и за сокрытие номера.

Также сообщалось, что показали вид "писем счастья" о нарушении ПДД. Опубликован вид сообщений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных новой системой автофиксации.

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