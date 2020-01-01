В Киеве за сутки коронавирус выявлен у 101 человека

За минувшие сутки у 101 киевлянина диагностирован коронавирус. 7 человек из них – медики.

Коронавирус в Киеве 1 июля 2020 года: Статистика по районам КГГА

Жители Киева продолжают заражать друг друга коронавирусом. За минувшие сутки у 101 киевлянина диагностирована эта болезнь. Заболели и 7 столичных медиков.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 обнаружен у 46 женщин (в возрасте от 19 до 83 лет), у 48 мужчин (в возрасте от 18 до 83 лет), и у 7 детей (в возрасте от 1 месяца до 14 лет).

7 человек сейчас уже лечатся в больницах. Остальные находятся дома на обязательной самоизоляции и под наблюдением врачей.

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Есть и хорошие новости. За минувшие сутки в Киеве выздоровели 35 человек, болевших коронавирусом. Всего же с начала пандемии 1598 жителей украинкой столицы смогли побороть эту опасную болезнь.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено в Оболонском, Днепровском (по 15) и Дарницком (14) районах.

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На данный момент в киевских больницах лечат 274 пациентов с коронавирусом. 11 из них – дети. 48 человек находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что власти Киева приняли решение усилить карантин. До 22-00 ограничена работа заведений питания и развлекательных заведений, кинотеатров. Также до 22-00 должны проходить спортивные и культурные мероприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, что следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп.