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В Киеве умер 6-летний мальчик, которого зверски избил пьяный крестный

Комментариев: 2
Около недели ребенок находился в больнице, но ввиду тяжелых травм врачам не удалось спасти ему жизнь.
В больнице ребенок умер от полученных травм
В больнице ребенок умер от полученных травм
пресс-служба Слуги народа

Шестилетний мальчик, которого зверски избил пьяный крестный в Деснянском районе Киева, умер в больнице. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

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Мальчик после “общения“ с крестным получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов. Несмотря на ряд сложных операций, врачам не удалось его спасти.

Сообщается, что в связи со смертью пострадавшего прокуратура переквалифицировала действия 37-летнего подозреваемого на умышленное убийство. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное виде полиции с места преступления:

Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника. Избиение происходило в соседней комнате, пока мать пьянствовала с другими мужчинами.

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Теги: избил, смерть, Киев, убийство, ребенок
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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    01.07.2020, 19:49
Оценка:  0
В0ЛАНД
Пистец...
Юрий1    01.07.2020, 19:26
Оценка:  0
Юрий1
Я дал бы ему пожизненное, а камеру одиночку, оклеил бы фотографиями убитого им крестника.
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