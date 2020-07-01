В Киеве умер 6-летний мальчик, которого зверски избил пьяный крестный

Около недели ребенок находился в больнице, но ввиду тяжелых травм врачам не удалось спасти ему жизнь.

В больнице ребенок умер от полученных травм пресс-служба Слуги народа

Шестилетний мальчик, которого зверски избил пьяный крестный в Деснянском районе Киева, умер в больнице. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

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Мальчик после “общения“ с крестным получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов. Несмотря на ряд сложных операций, врачам не удалось его спасти.

Сообщается, что в связи со смертью пострадавшего прокуратура переквалифицировала действия 37-летнего подозреваемого на умышленное убийство. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное виде полиции с места преступления:

Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника. Избиение происходило в соседней комнате, пока мать пьянствовала с другими мужчинами.