Камеры автофиксации в Киеве теперь распознают больше нарушений ПДД

Теперь камеры будут фиксировать нарушителей, едущих по полосе общественного транспорта или пешеходной дороге.

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Киеве теперь распознает проезд по полосе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 1 июля.

Кроме того, тестируется фиксация нарушений правил стоянки, выезд на встречную полосу и проезд пешеходными дорожками.

"Уже в этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины. На протяж ении следующих двух лет по всей стране заработает 1000 таких камер", - сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

С 1 июня оплачено уже 219 тысяч штрафов на сумму 31 млн гривен. Деньги направят на оплату услуг Укрпочты и оплату печати бланков, а остаток средств перечислят в бюджет для расходов на возобновление транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что если водитель оплачивает штраф за 10 дней, то его сумма составляет 127 гривен, если нет - 250 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 км в час сумма штрафа - 510 гривен. Тем не менее суммы штрафов планируют увеличить для тех, кто систематически превышает скорость больше, чем на 50 км, до 3400 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине введут новые виды контроля на дорогах. Уже с 1 июля правоохранители усилят контроль за движением на перекрестках, а также по полосам для общественного транспорта.

Также стало известно, что превышения скорости на дорогах сократились в четыре раза. В первый день работы комплексов автофиксации было зарегистрировано 57 880 случаев, а спустя месяц - 13 325.

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