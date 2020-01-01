В Киеве 104 новых случая COVID-19

В украинской столице за сутки 104 новых случая заражений COVID-19. Больше всего новых случаев заражений зафиксировано в Дарницком районе.

В Киеве за минувшие сутки у 104 человек обнаружен вирус COVID-19, сообщается в телеграмм-канале Виталия Кличко. Выздоровели за сутки только 44 киевлянина.

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COVID-19 выявлен у 57 женщин (в возрасте от 19 до 94 лет), у 40 мужчин (в возрасте от 20 до 83 лет), и у 7 детей (в возрасте от 3 месяцев до 15 лет). Если проследить статистику, то коронавирусом женщины и мужчины заражаются примерно одинаково часто.



За прошедшие сутки 26 человек с коронавирусом доставлены в столичные больницы. Остальных медики решили оставить дома на обязательной самоизоляции. Медики контролируют состояние их здоровья.

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Всего 44 киевлянина за прошедшие сутки вылечились от коронавируса. С момента начала пандемии этот вирус смогли побороть 1642 жителей Киева. 111 киевлян умерли.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом – в Дарницком (18) районе. Также часто заражаются в Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах.

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1 июля власти Киева приняли решение усилить карантин. Заведения питания, развлекательные заведения и кинотеатры должны заканчивать свою работу до 22-00. До 22-00 должны заканчиваться спортивные и культурные мероприятия.