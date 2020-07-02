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«Нацкорпус» устроил в Киеве многочисленную акцию протеста

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В Киеве проходит многочисленная акция «Нацкорпуса». Центр столицы парализован.
В Киеве проходит многочисленная акция «Нацкорпуса».
В Киеве проходит многочисленная акция «Нацкорпуса».

Колонна активистов «Национального корпуса» сегодня, 2 июля, в центре Киева устроила многочисленную акцию, требуя запретить в Украине пророссийские организации. Полностью парализовано движение на Хрещатике и близлежащих улицах, сообщает PavlovskyNews в Facebook.
 

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Вначале сегодня активисты «Нацкорпуса» собрались возле СБУ, а потом передали в это ведомство документы о снятии с регистрации «Партии Шария» и «ОПЗЖ». После этого они многочисленной колонной направились к зданию Министерства юстиции.

За действиями активистов пристально наблюдают полицейские. Пока между сторонами никаких серьезных конфликтов не произошло. 

В результате этого в конце рабочего дня, когда киевлянам нужно ехать домой, центр столицы парализован в огромных пробках.

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Противостояние «Нацкорпуса» с «Партией Шария» и «ОПЗЖ» продолжается уже давно. Активисты считают, что пророссийские партии нужно запретить.

«Национальный корпус» не в первый раз устраивает подобные акции. В декабре 2019 года эта организация протестовала против продажи земли и нового Трудового кодекса. Тогда в Киеве колонна активистов «Нацкорпуса» повредила электромобиль Tesla.

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Теги: Киев, Нацкорпус, партия Шария, ОПЗЖ
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Комментариев (1)
nfhvyt    02.07.2020, 17:27
Оценка:  0
nfhvyt
Ка говорится нет худа без добра. Пускай закатят очередной переворот чтоб весь юго-восток на конец то обрёл независимость от укро-дебилов.
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