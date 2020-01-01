В Киеве мужчина избил отца и зарезал мать

Как выяснили полицейские, родители приехали в гости к сыну и между ними возникла ссора.

В Шевченковском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который избил отца и зарезал мать. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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По данным правоохранителей, около 20 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что сын вероятно убил мать.

Как рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, по прибытию в квартире на улице Глыбочицкой патрульные полицейские обнаружили мужчину – сына потерпевшей, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Мы установили, что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт. Молодой человек сначала избил отца, а после схватил кухонный нож и ударил им мать в грудь и в бок. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщил Богатырчук.

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Злоумышленника, 1989 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, который направлен на проведение экспертного исследования.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве умер 6-летний мальчик, которого зверски избил пьяный крестный. Около недели ребенок находился в больнице, но ввиду тяжелых травм врачам не удалось спасти ему жизнь.