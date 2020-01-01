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В Киеве из-за аварии на теплосети улицу заливает горячей водой

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Горячая вода выбивается их трубы под большим напором и уже начала заливать соседнюю улицу от той, где случилось ЧП.

В Киеве случилось чрезвычайное происшествие - прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на Введенской улице Подольского района столицы. Об этом, в пятницу, 3 июля, сообщает портал Киев Оперативный на своей странице в Facebook

"Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел между метро Тараса Шевченка и Контрактовой площадью.

 

О пострадавших информации нет.

Ранее в Киеве прорвало трубопровод на мосту Патона. В результате было выявлено несколько повреждений магистрального трубопровода с утечкой воды.  

Также сообщалось, что в Киеве прорвало теплосеть, улицы залило кипятком.

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Теги: Киев, авария, прорыв трубы, горячая вода, теплосеть, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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