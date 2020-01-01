Близ киевского аэропорта “Жуляны” разбушевался пожар
В районе выезда из Киева в пятницу, 3 июля, произошел сильный пожар. Клубы черного дыма и сильное пламя заметили возле аэропорта “Жуляны”. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Воздухофлотский проспект, 74. Рядом находятся гаражи, ресторан и РЭС, - уточнили локацию местные жители.
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По предварительным данным свидетелей, загорелись пропановые баллоны. Очевидцы говорят об угрозе взрыва.
На месте уже работают спасатели. Они перекрыли дорогу, из-за чего проезд к аэропорту затруднен. Однако пока в ГСЧС официально не комментируют происшествие.
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Также известно, что затруднено движение общественного транспорта. Так, по данным “Киевпастранс“, задерживаются троллейбусы №№22 и 9. Их маршрут планируют временно изменить.
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