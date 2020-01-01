В Киеве за сутки 105 новых случаев заражений COVID-19

В украинской столице в последние дни все больше случаев заражения коронавирусом. Киевляне стали чаще жаловаться на симптомы COVID-19.

За прошедшие сутки в Киеве официально зарегистрировано 105 новых случаев заражений COVID-19, сообщает сайт КГГА. Среди них – 5 медиков.

Чаще всего заражались женщины, мужчины – немного реже. К сожалению, 8 заболевших – дети. Возраст самой старшей заболевшей женщины составляет 84 года, а мужчины – 94 года. Самому маленькому заболевшему ребенку всего 2 года. Один человек умер. 15 человек доставлены в больницы.

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От коронавируса за минувшие сутки сумел выздороветь 91 киевлянин. С момента начала пандемии этот вирус смогли побороть 1733 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом – в Днепровском районе. Там за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 23 человек.

Виталий Кличко рассказал, что за минувшие сутки в Киеве сделали почти 5000 тестов на определение COVID-19. Эта заметно больше, чем раньше. Киевляне стали чаще обращаться к врачам, жалуясь на симптомы коронавируса.

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Напомним, что 1 июля власти Киева приняли решение усилить карантин. Это было сделано после того, как стало больше заболевших COVID-19. До 22-00 ограничена работа заведений питания, развлекательных заведений и кинотеатров.