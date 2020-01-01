В Киеве прокурорам САП раздавали яйца

Возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры активисты проводят акцию протеста. Прокурорам раздавали яйца.

Сегодня, 3 июля, в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры активисты проводят акцию протеста под лозунгом “Остановите террор НАБУ“, сообщает Depo.ua. Прокурорам САП активисты в символических целях раздавали яйца.

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Активистов достаточно много. Они ведут себя активно, но мирно. В руках они держат плакаты с надписью “Остановите террор НАБУ“. Прокурорам, которые утром пришли к себе на работу в САП, вручали яйца.

Акция организована для того, чтобы активисты могли продемонстрировать свое отношение к тому, что Офис генпрокурора в исполнение решения Печерского райсуда Киева закрыл уголовное дело против бизнесмена Олега Бахматюка и экс-замглавы Нацбанка Александра Писарука, которых подозревали в хищении 1,2 млрд гривен при рефинансировании VAB Банка.

В 2014 году НБУ предоставил VAB Банку огромный кредит, и почти сразу после этого банк объявил себя банкротом. Правоохранительные органы Украины по данному факту возбудили уголовное дело.

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Несколько дней назад Олег Бахматюк обратился к послам “Большой семерки“ с заявлением о незаконных притеснениях прав и свобод со стороны руководства НАБУ. Он не исключил, что это делается для того, чтобы передать его аграрную компанию другим лицам.