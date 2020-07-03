Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сырецком парке Киева неизвестные установили растяжку с гранатой

Комментариев: 3
Опасную ловушку обнаружил наряд муниципальной охраны.
Граната оказалась небоевой
Граната оказалась небоевой
кадр из видео

В Сырецком парке Киева дежурный наряд Муниципальной Охраны обнаружил “растяжку“. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Муниципальной охраны столицы.

Читай также: В Харькове кавказцы организовали производство пистолетов и патронов

“К счастью, оказалось, что граната не боевая. Однако в случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией“, - говорится в сообщении.

В опубликованном видео показано, как один из правоохранителей обезвреживает обнаруженную растяжку. При этом в аннотации к ролику авторы видео просят ни в коем случае не повторять самостоятельно действия сапера, а при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться на линию 102.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Напомним, в оккупированных Ровеньках “дезертир“ боевиков взорвал авто с “силовиками“. Взрыв сняли из салона другого автомобиля.

Поделись:
Теги: граната, растяжка, парк, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    03.07.2020, 16:03
Оценка:  +1
nelci
Зто же была просто шутка, наши бабушки умеют не только кашу варить, но и растяжки грамотно ставить, их всему обучали!
В0ЛАНД    03.07.2020, 15:27
Оценка:  -2
В0ЛАНД
Почерк"гейроев"срАТО/От сОС налицо.
alex-zol    03.07.2020, 15:23
Оценка:  -2
alex-zol
муниципальная варта (с14) ее и поставила. Дармоеды на прикорме кличка, за бюджетные деньги!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь