В Сырецком парке Киева неизвестные установили растяжку с гранатой

Опасную ловушку обнаружил наряд муниципальной охраны.

В Сырецком парке Киева дежурный наряд Муниципальной Охраны обнаружил “растяжку“. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Муниципальной охраны столицы.

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“К счастью, оказалось, что граната не боевая. Однако в случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией“, - говорится в сообщении.

В опубликованном видео показано, как один из правоохранителей обезвреживает обнаруженную растяжку. При этом в аннотации к ролику авторы видео просят ни в коем случае не повторять самостоятельно действия сапера, а при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться на линию 102.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Напомним, в оккупированных Ровеньках “дезертир“ боевиков взорвал авто с “силовиками“. Взрыв сняли из салона другого автомобиля.