4G-связь доступна уже на девяти станциях метро в Киеве: Список

Кличко рассказал о запуске нового поколения мобильной связи в киевской подземке.

Мобильная связь четвертого поколения стала доступна еще на восьми станциях киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного мэра Виталия Кличко.

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“Друзья! Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины, презентовали запуск 4G связи еще на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции “Академгородок“ система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала“, - сообщил Кличко.

Теперь, кроме станции “Академгородок“, связь 4G работает на станциях “Житомирская“, “Святошин“, “Героев Днепра“, “Минская“, “Оболонь“, “Сырец“, “Дорогожичи“ и “Лукьяновская“.

Развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее принятому решению Киевсовета, после которого КП “Киевский метрополитен“ подписало договор с операторами. И они получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​в стандарт 4G, - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы помочь активистам и городским властям оперативно реагировать на жалобы киевлян относительно незаконных строек в столице.