Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

4G-связь доступна уже на девяти станциях метро в Киеве: Список

Комментариев: 0
Кличко рассказал о запуске нового поколения мобильной связи в киевской подземке.
Виталий Кличко лично протестировал связь в метро
Виталий Кличко лично протестировал связь в метро
Кличко/Телеграм

Мобильная связь четвертого поколения стала доступна еще на восьми станциях киевского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного мэра Виталия Кличко.

Читай также: В Киеве незаконно выделили более 350 млн на Окружную дорогу

“Друзья! Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины, презентовали запуск 4G связи еще на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции “Академгородок“ система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала“, - сообщил Кличко.

Теперь, кроме станции “Академгородок“, связь 4G работает на станциях “Житомирская“, “Святошин“, “Героев Днепра“, “Минская“, “Оболонь“, “Сырец“, “Дорогожичи“ и “Лукьяновская“.

Развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее принятому решению Киевсовета, после которого КП “Киевский метрополитен“ подписало договор с операторами. И они получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​в стандарт 4G, - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы помочь активистам и городским властям оперативно реагировать на жалобы киевлян относительно незаконных строек в столице.

Поделись:
Теги: 4G, мобильная связь, Кличко, метро, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь