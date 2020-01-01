Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись две фуры

Водителя одного из авто пришлось вырезать из сплющенной кабины, однако на тот момент он был уже мертв.

На въезде в Киев утром в субботу, 4 июля, произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии один из водителей погиб, сообщает Киев-Оперативный.

Отмечается, что столкновение произошло на Житомирской трассе в сторону Киева.

"Предварительно, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. В него въехал водитель другого грузового авто Iveco. Водителя Iveco зажало в салоне, его вырезали спасатели ГСЧС, но когда его передали врачам – те констатировали смерть. На месте, в результате аварии, наблюдается пробка", - говорится в сообщении.

Правоохранители не исключают что водитель одной из фур уснул за рулем.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области полицейский погиб в ДТП. Он вместе со своей семьей возвращался домой с отдыха.

А на Львовщине 11 человек пострадали в ДТП. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковушкой.

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