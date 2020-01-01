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В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

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Очевидцы сообщили о пострадавших в результате стычки на Бессарабский площади. На место выезжала полиция.
Драка со стрельбой произошла рано утром в субботу
Драка со стрельбой произошла рано утром в субботу
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В центре Киева около 4:00 утра в субботу, 4 июля, неизвестные устроили драку со стрельбой. Об этом со ссылкой на очевидцев передает УНН.

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По данным свидетелей, драка возникла на Бессарабский площади.

"Толпа молодых людей устроила драку со стрельбой, есть пострадавшие", - сообщили очевидцы конфликта.

В полиции журналистам подтвердили произошедшее.

"Да, сейчас устанавливаем все обстоятельства. Туда выезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - сказала пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Пока не известно, что спровоцировало конфликт.

Накануне сообщалось, что в метро Харькова возникла драка из-за маски. Один из пассажиров агрессивно ответил на замечание сотрудников.

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Теги: Киев, стрельба, драка
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Источник: korrespondent.net

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