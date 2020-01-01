В Киеве увеличился суточный прирост COVID-19

Число новых случаев заражения в столице в несколько раз превышает количество выздоровевших.

В Киеве коронавирус выявили у 118 человек за сутки Громадське

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 118 новых случаев коронавируса, два пациента умерли и 37 – выздоровели. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, за минувшие сутки заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Также среди новых больных – 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском – 16 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 114 человек умерло, победили коронавирус 1770 жителей столицы.

Накануне сообщалось о 105 новых выявленных случаях заражения за сутки. Также сообщалось, что показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 000 населения. За день до этого Кличко сообщал о 104 новых случаях коронавируса за сутки.

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