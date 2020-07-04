Опубликовано видео стрельбы в центре Киева

На месте происшествия работает полиция.

Видео стрельбы в Киеве выложили на Телеграм-канале "Киев Оперативный". В ролике видно, как кто-то стреляет, а потом завязалась драка.

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В полиции заявляют, что в результате пострадали три человека, начато уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

По предварительным данным, между двумя компаниями возник конфликт, и один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Один участник инцидента получил касательное ранение ноги, врачи оказали помощь на месте происшествия. Еще двое участников получили ножевые ранения и доставлены в больницу.

Эксперты на месте происшествия изъяли стартовый пистолет и гильзу. Начато начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.

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