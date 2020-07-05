В Киеве на мосту Патона образовался "водопад"

На столичном мосту вновь прорвало теплотрассу. Очевидцы сняли поток воды, который вытекает в Днепр.

В Киеве на мосту имени Патона произошел прорыв магистрального трубопровода и образовался поток воды. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило TK Media.

По информации издания, причиной аварийной ситуации стали проводимые Киевтеплоэнерго испытания по поиску слабых мест трубопроводов.

Отметим, это второй инцидент с прорывом теплотрассы на мосту Патона за последние две недели.

Ранее трубопровод на мосту Патона прорвало 25 июня. В Киевтеплоэнерго указали, что причиной инцидента стали гидравлические испытания теплосетей.

Также подобный инцидент произошел 3 марта. Тогда без отопления и горячей воды остались около 200 жилых домов на Русановкеи Березняках.

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