В Киеве второй день подряд снижается число заболевших коронавирусом

Общее число заболевших достигло 5602 человек.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили еще в 59 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга в понедельник, 6 июля, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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По его данным, за последние сутки инфекцию выявили у 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, а также у 4-летней девочки и 2 мальчиков в возрасте 3 месяца и 6 лет.

В числе новых заболевших четверо медиков.

Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском – по 7 случаев.

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В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем медиков. В настоящее время в больницах города с подтвержденным диагнозом "коронавирус" 279 больных. В том числе - 12 детей.

В тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом.

За прошедшие сутки 7 человек выздоровели, двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. Успешно от него излечились 1809 жителей города.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 543 новых случая заболеваемости коронавирусом. В то же время с начала пандемии в стране заразилось коронавирусом 49 043 человека.