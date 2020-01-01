В Киеве из-за аварии на коллекторе образовался дорожный провал

Появление огромной ямы на дороге внесло изменения в маршрут троллейбуса №26.

В столичном районе жилмассива Виноградарь прорвал канализационный коллектор. Авария произошла на углу проспектов Порика и Правды.

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Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-центр Киевводоканала.

Место аварии оградили, так как там образовался гигантский провал на дороге. Сначала коммунальщики перекачают стоки, после чего приступят к ремонту дорожного покрытия.

Уточняется, что подачу воды в микрорайоне на время работ ограничивать не будут.

В то же время авария внесла коррективы в дорожный трафик. Так, транспорту пока приходится двигаться только по одной полосе.

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В связи с этим троллейбус №26 ходит немного по-другому. Как сообщили в Киевпастрансе, он двигается от станции метро Нивки до проспекта Правды по действующей трассе, далее – по проспектам Гонгадзе – Свободы. В сторону станции метро Нивки маршрут организован по привычной схеме.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе провал в дороге поглотил сразу два автомобиля.

