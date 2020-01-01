В Киеве снова драка со стрельбой

Утро понедельника началось в столице с очередной стрельбы, уже второй за два дня.

В понедельник, 6 июля, около 5 утра в Подольском районе Киева возле кинотеатра “Октябрь“ произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Прибыв по указанному адресу, правоохранители предварительно установили, что к компании молодых людей подошли двое нетрезвых местных жителей, которые сделали им замечание по поводу шумного поведения компании. Однако когда молодые люди на него не отреагировали, началась толкотня, во время которой один из мужчин достал оружие и сделал несколько выстрелов.

После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Всё изъятое в дальнейшем будет направлено для проведения соответствующих экспертиз.

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Двух правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 37 и 38-летние киевляне, один из которых привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, на столичном Печерске утром 4 июля произошла драка, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате пострадали три человека. На инцидент отреагировал даже президент.