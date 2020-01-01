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Киевлянке, которая с ребенком выпрыгнула в окно, сообщили о подозрении

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Женщине инкриминируют покушение на жизнь сына .
К счастью, медикам удалось спасти и мать, и ребенка.
К счастью, медикам удалось спасти и мать, и ребенка.
Обозреватель

Следователи объявили о подозрении киевлянке, которая вместе с ребенком выпрыгнула из окна многоэтажки на столичном Печерске. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Случай, о котором идет речь, произошел 19 июня на улице Ивана Мазепы в Печерском районе столицы. Тогда 40-летняя женщина с 3-х летним сыном на руках выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже.

Врачи сразу госпитализировали мать и ребенка и успели вовремя оказать им медицинскую помощь. По словам врачей, состояние женщины и ребенка пока стабильное. С травмами различной степени тяжести мальчик и его мать до сих пор находятся на реабилитации в клиниках.

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Следственным отделом Печерского управления полиции женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. С женщиной планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой станет известно, могла ли она осознавать свои действия и руководить ими, когда прыгала из окна.

Напомним, похожий случай произошел в Харькове 1июня. Мать с младенцем выпали с 16 этажа. Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

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Теги: самоубийство, Киев, ребенок
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