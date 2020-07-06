Киев пережил самую жаркую ночь в истории

За всё время метеорологических наблюдений в украинской столице не было такой жаркой ночи.

Ночь на воскресенье, 5 июля, была самой теплой за 140 лет метеорологических наблюдений в Киеве. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

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“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С“, - указывается в сообщении.

Напомним, в Харькове побит температурный рекорд 1954 года. Температура в городе поднялась до 36°С. При этом абсолютный максимум июля был зафиксирован в Харькове в 1931 году - 38,8°С.