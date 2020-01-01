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Пьяный автомойщик угнал Mercedes и едва не влетел в остановку с людьми

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В ДТП пострадали три автомобиля и фонарный столб.
Пьяный автомойщик угнал Mercedes и едва не влетел в остановку с людьми
© facebook.com/KyivOperativ
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Пьяный автомойщик угнал Mercedes и едва не влетел в остановку с людьми
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Пьяный сотрудник автомойки в Киеве угнал машину и разбил ее в ДТП. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Киев Оперативный“.

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“Сегодня на проспекте Отрадном пьяный мойщик угнал у клиента Mercedes #AA1119PP и на большой скорости зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми, но к счастью столб его остановил“, - говорится в сообществе.

Отмечается, что небезразличные люди задержали злоумышленника до приезда полиции и хозяина автомобиля.

Напомним, в Луцке разбилась патрульная машина. “Патрулька“ протаранила электроопору. Почему это произошло, сейчас выясняют.

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Теги: ДТП, пьяное вождение, Киев, автомойка
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