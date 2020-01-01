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В Киеве на Днепре лодка протаранила яхту и скрылась

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Моторная лодка ФИНВАЛЛ-555 черного цвета врезалась в яхту неподалеку от раздельного буя, сообщил заявитель.
Полиция просит очевидцев сообщить о ЧП
Полиция просит очевидцев сообщить о ЧП
Нацполиция
 
В Киеве на Днепре возле Южного моста произошло водно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-центр правоохранителей.
 
Инцидент произошел 5 июля.
 
Моторная лодка столкнулась с парусной яхтой и скрылась с места происшествия. Полицейские речной полиции столичного главка немедленно прибыли на место происшествия.
 
Заявитель, находившийся на борту яхты, сообщил, что в 19:40 моторная лодка ФИНВАЛЛ-555 черного цвета совершила наезд на яхту неподалеку от раздельного буя и скрылась с места происшествия.
 
Под сопровождением правоохранителей яхту отбуксировали к берегу. В результате аварии никто не пострадал. Очевидцев ЧП просят помочь расследовать инцидент.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве лодка столкнулась с яхтой, погиб пассажир.
 
Также Корреспондент писал, что яхта переехала лодку в Одесской области. Есть пострадавшие.

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Теги: Киев, Днепр, яхта, лодка
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Источник: korrespondent.net

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