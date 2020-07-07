В киевском ночном клубе во время вечеринки скончался мужчина

Полицию свидетели произошедшего вызвали через час после предполагаемого времени смерти молодого человека.

В Киеве в ночном клубе, работающем во время карантинных ограничений, умер парень tsn.ua

В Киеве, в одном из ночных клубов на Трухановом острове, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения работы подобных заведений, скончался посетитель. Молодой человек умер прямо на танцполе в разгар всеобщего веселья. Инцидент произошел около 4 часов утра в воскресенье. Об этом, в понедельник, 6 июля, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, он танцевал, а затем потерял сознание. Его пытались откачать, но мужчина скончался до приезда "скорой".

В тот вечер в заведение наведывались дважды. Впервые - около полуночи. Из-за нарушения карантина заведение оштрафовали. Второй раз - в 6 часов утра. Тогда зафиксировали смерть молодого человека, - рассказала старший инспектор днепровского управления полиции Анна Шевчук.

В полиции сообщили, что открыли дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

По информации СМИ, клуб и дальше собирает желающих отдохнуть с опасностью для здоровья. Ближайшее мероприятие уже анонсировано с приставкой "тайный".

Ранее в Одессе в некоторых ночных клубах прошли вечеринки, участники которых игнорировали карантинные ограничения.

Также Корреспондент писал, что в Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил посетителя.

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