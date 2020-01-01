Как сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Вячеслав Сафонов, .

В Украине задержали наркогруппировку и ликвидировали шесть нарколабораторий, сообщает МВД.

В ходе обысков изъяли два килограмма каннабиса, килограмм амфетамина и 300 килограммов прекурсоров. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет 1,5 миллиона гривен.

Отмечается, что в преступную группу наркодилеров входили четыре человека.

Злоумышленники организовали изготовление и сбыт марихуаны и амфетамина. Также они обустроили шесть нарколабораторий. Для конспирации места изготовления наркотиков функционировали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

Сбыт наркотиков злоумышленники организовали через мессенджеры.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Cмотрите фотогалерею: В Украине ликвидировали сеть нарколабораторий

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