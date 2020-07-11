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В Киеве авария на магистральном водопроводе, фонтан бьет до девятого этажа

Комментариев: 4
Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома, водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.
Аварийные службы в течение получаса не появились на месте происшествия, по словам очевидцев
Аварийные службы в течение получаса не появились на месте происшествия, по словам очевидцев
unian.ua
 
Прорыв магистрального водопровода произошел в субботу, 11 июля, на улице Миколайчука в столичном жилмассиве Березняки. Об этом сообщило информагентство УНИАН с места событий. 
 
Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома. В некоторых местах на застекленных балконах фонтаном выбиты стекла.
 
Водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.
 
 
Еще один прорыв магистрального водопровода в это же время произошел в Киеве на улице Леваневского. По словам очевидцев, вверх вместе с водой летят массивные камни.
 
 
На сайте Киевводоканала отсутствует информация об этих авариях.
 
Как сообщалось, в Киеве 3 июля прорвало трубу с горячей водой на Введенской улице. "Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – сообщили очевидцы.
 
Ранее в Киеве на Большой Васильковской прорвало магистральную трубу после начала гидравлических испытаний теплосети.

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Теги: Киев, авария, прорыв трубы, авария водопровода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vodavozz    11.07.2020, 18:55
Оценка:  -6
Vodavozz
Не поддавайтесь панике!Зе вместе с представителями Книги Рекордов Украины уже выехали.
ЗовПрироды    11.07.2020, 20:07
Оценка:  0
ЗовПрироды
У вас на вонючей на москве такое каждый день по десятку раз и шо с того ?
Vodavozz    11.07.2020, 20:28
Оценка:  -2
Vodavozz
Снова,как и всегда,лишь сепаратизм и ничего более..Я в Украине живу,имею украинский паспорт.Но твой сепаратизм не понимаю,ведь Украина-это Украина,а не"на москва".Поэтому пусть твоим сепаратизмом занимается СБУ.
colavova    11.07.2020, 21:53
Оценка:  +1
colavova
водав0з рекламирует мокшанский биснес))
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