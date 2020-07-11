В Киеве авария на магистральном водопроводе, фонтан бьет до девятого этажа
Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома, водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.
Прорыв магистрального водопровода произошел в субботу, 11 июля, на улице Миколайчука в столичном жилмассиве Березняки. Об этом сообщило информагентство УНИАН с места событий.
Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома. В некоторых местах на застекленных балконах фонтаном выбиты стекла.
Водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве авария на магистральном водопроводе, фонтан бьет до девятого этажа
Еще один прорыв магистрального водопровода в это же время произошел в Киеве на улице Леваневского. По словам очевидцев, вверх вместе с водой летят массивные камни.
На сайте Киевводоканала отсутствует информация об этих авариях.
Как сообщалось, в Киеве 3 июля прорвало трубу с горячей водой на Введенской улице. "Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – сообщили очевидцы.
Ранее в Киеве на Большой Васильковской прорвало магистральную трубу после начала гидравлических испытаний теплосети.
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