В Киеве авария на магистральном водопроводе, фонтан бьет до девятого этажа

Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома, водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.

Аварийные службы в течение получаса не появились на месте происшествия, по словам очевидцев unian.ua

Прорыв магистрального водопровода произошел в субботу, 11 июля, на улице Миколайчука в столичном жилмассиве Березняки. Об этом сообщило информагентство УНИАН с места событий.

Струя холодной воды бьет под напором, достигая верхних этажей девятиэтажного дома. В некоторых местах на застекленных балконах фонтаном выбиты стекла.

Водители припаркованных рядом автомобилей спешно убирают их.

Еще один прорыв магистрального водопровода в это же время произошел в Киеве на улице Леваневского. По словам очевидцев, вверх вместе с водой летят массивные камни.

На сайте Киевводоканала отсутствует информация об этих авариях.

Как сообщалось, в Киеве 3 июля прорвало трубу с горячей водой на Введенской улице. "Трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", – сообщили очевидцы.

Ранее в Киеве на Большой Васильковской прорвало магистральную трубу после начала гидравлических испытаний теплосети.

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