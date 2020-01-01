В Киеве ночью горела мусорная свалка

Мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 метров. Поэтому спасатели долго заливали водой очаги тления.

В Дарницком районе Киева произошел пожар на мусорной свалке. С огнем несколько часов боролись 11 человек и две единицы техники, сообщило столичное управление ГСЧС в воскресенье, 12 июля.

Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 – полностью ликвидирован.

Указано, что огонь было сложно потушить. Мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 метров. Поэтому спасатели долго заливали водой очаги тления, которые были снизу.

Кроме того, ситуацию осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему озеру, чтобы провести забор воды.

Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.

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Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке.

Также стало известно, что в Киевской области произошел пожар на недействующей мусорной свалке. Огонь распространился на 300 кв. м.

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