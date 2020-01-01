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В Киеве резко сократилось число больных коронавирусом

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По сравнению с предыдущими днями новых больных стало вдвое меньше.
Коронавирусная карта столицы
Коронавирусная карта столицы
t.me/vitaliy_klitschko

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 67 человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Таким образом, на текущий момент в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших:

  • 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
  • 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет
  • 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика - 12 и 14 лет.

Заболели в том числе и 2 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14. В Соломенском – 13. Но в Святошинском районе – 9 случаев.

Напомним, вчера прирост новых больных с коронавирусом в Киеве составил 125 человек. Вдвое больше, чем сегодня.

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко
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