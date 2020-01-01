Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве резко уменьшилось число случаев COVID-19

Комментариев: 0
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.
Киевляне спасаются от жары на улице
Киевляне спасаются от жары на улице

За минувшие сутки в Киеве 67 человек заразились коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше показателя в субботу, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 июля.

"На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал Кличко.

По данным мэра, среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и три девочки, которым 3, 7 и 13 лет. А также – 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и два мальчика 12 и 14 лет. Заболели и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13, в Святошинском – 9 случаев.

С начала пандемии скончались124 киевлянина. За минувшие сутки умерших от коронавируса нет.

Инфографика: КГГА 
 

Напомним, за 24 часа в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше показателя в субботу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Кличко, инфекция, Виталий Кличко, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь