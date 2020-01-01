В Киеве резко уменьшилось число случаев COVID-19

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки в Киеве 67 человек заразились коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше показателя в субботу, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 июля.

"На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал Кличко.

По данным мэра, среди заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и три девочки, которым 3, 7 и 13 лет. А также – 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и два мальчика 12 и 14 лет. Заболели и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13, в Святошинском – 9 случаев.

С начала пандемии скончались124 киевлянина. За минувшие сутки умерших от коронавируса нет.

Инфографика: КГГА

Напомним, за 24 часа в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше показателя в субботу.

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