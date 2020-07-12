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На Борщаговке из водоема достали женский труп

Комментариев: 1
Правоохранители выясняют обстоятельства трагического происшествия.
Спасатели среди ночи доставали тело из воды
Спасатели среди ночи доставали тело из воды
facebook.com/DSNSKyiv

Столичные спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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12 июля, в 01:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что в проливе Борщаговка, недалеко от Большой Кольцевой дороги, найдено тело человека.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Тело женщины 1966 г.р. находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагического случая.

Как отметили в ГСЧС, всего с начала 2020 году на водных объектах Киева погибло 26 человек.

Напомним, в Днепре найдены четыре обнаженных трупа. Тела без следов насильственной смерти обнаружила женщина.

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Теги: труп, смерть, Киев, Борщаговка, ГСЧС
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Комментариев (1)
upss1    12.07.2020, 15:06
Оценка:  +1
upss1
"...в проливе Борщаговка"??? )) Это где такой пролив? Рядом с Большим Кольцевым океаном? Или между Софийско-борщаговским и Вишневский морями? ))
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