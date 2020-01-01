В общежитии киевского ВУЗа выявили вспышку коронавируса
Контактных лиц инфицированных планирую направить в учреждения здравоохранения по месту обслуживания.
В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна выявили вспышку коронавируса. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
"Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех сейчас неизвестно", - сообщили в управлении.
Круг контактных лиц зараженных в общежитии также установлен - 13 человек.
Их планирую направить в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно.
В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.
Ранее Корреспондент писал, что в Киеве закрыли два общежития из-за коронавируса.
Еще сообщалось, как в общежитии под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка зафиксировали вспышку коронавируса.
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