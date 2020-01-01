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В общежитии киевского ВУЗа выявили вспышку коронавируса

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Контактных лиц инфицированных планирую направить в учреждения здравоохранения по месту обслуживания.
Пять человек заразились коронавирусом
Пять человек заразились коронавирусом
facebook.com/VISHINFORM
 
В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна выявили вспышку коронавируса. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. 
 
"Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех сейчас неизвестно", - сообщили в управлении. 
 
Круг контактных лиц зараженных в общежитии также установлен - 13 человек. 
 
Их планирую направить в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно.
 
В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.
 
 
Еще сообщалось, как в общежитии под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка зафиксировали вспышку коронавируса.

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Теги: карантин, общежитие, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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