Коронавирус в Киеве: Кличко объяснил странную статистику

Столичный мэр объяснил феномен низкого числа новых случаев в выходные дни.

За минувшие сутки столичные медики подтвердили диагноз COVID-19 еще у 56 киевлян. В целом с начала эпидемии в Киеве выявлено 6238 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник, 13 июля.

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По словам киевского градоначальника, за минувшие сутки инфекцию подтвердили у:

21 женщины в возрасте от 21 до 75 лет,

31 мужчины от 19 до 80 лет,

1 девочки 12 лет и 3 мальчиков от 4 до 17 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11. Но в Днепровском районе - 7 случаев.

За прошедший день госпитализация понадобилась 9 пациентам, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Успешно вылечились от коронавируса за сутки 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

Также Кличко рассказал, что на карантин закрыли еще одно столичное общежитие – на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц.

Если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных. Почему? Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также, сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные не работают, - рассказал Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19. За последние сутки в Украине 612 новых случаев коронавируса.