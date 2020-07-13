В Киеве на ходу развалился автобус: появилось видео

ЧП произошло на Троещине.

В Киеве на Троещине во время движения вышел из строя автобус. Транспорт следовал по маршруту ул. Милославская - ст. м. "Почайна". Инцидент произошел утром 13 июля.

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Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным очевидцев, у транспортного средства отвалилась одна из деталей. Произошло это на улице Николая Закревского.

Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту №101, что-то оторвалось, - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве отлетевшее от маршрутки колесо едва не убило человека. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях очевидцы.