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В Киеве на ходу развалился автобус: появилось видео

Комментариев: 1
ЧП произошло на Троещине.
Водитель ловил детали на дороге
Водитель ловил детали на дороге
скрин

В Киеве на Троещине во время движения вышел из строя автобус. Транспорт следовал по маршруту ул. Милославская - ст. м. "Почайна". Инцидент произошел утром 13 июля.

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Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По данным очевидцев, у транспортного средства отвалилась одна из деталей. Произошло это на улице Николая Закревского. 

Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту №101, что-то оторвалось, - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве отлетевшее от маршрутки колесо едва не убило человека. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях очевидцы.

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Теги: Киев, ДТП, автобус
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Комментариев (1)
vicinq    13.07.2020, 15:33
Оценка:  0
vicinq
Название не соответствует происшествию, У автобуса отвалилась деталь, а не автобус развалился ТУПИЦЫ !
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