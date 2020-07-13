В Киеве раскрыли убийство священника, совершенное 5 лет назад

Полицейским удалось задержать одного из убийц, второго пока ищут.

Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в г. Киеве раскрыто умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей, совершенное пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

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Это убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

“Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего“, - рассказали в прокуратуре.

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Проведенными следственными действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержанному сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника.

Напомним, под Днепром мужчина напал на семью. В полиции рассказали все детали дела.