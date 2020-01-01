COVID-19 в Киеве: за сутки 112 новых случаев

В украинской столице опять увеличилось количество людей, заразившихся коронавирусом.

В Киеве за прошедшие сутки медики выявили 112 новых случаев COVID-19, сообщает мэр Виталий Кличко. Выздоровели 15 человек.

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Среди заболевших: 50 женщин, 56 мужчин и 6 детей. Обращает на себя внимание, что продолжают заражаться коронавирусом киевские медики. За минувшие сутки у 8 врачей и медсестер в Киеве диагностирован этот вирус.

Всего в украинской столице коронавирусом заразились 6 350 человек. 2 124 киевлянина сумели побороть COVID-19. Но только 15 человек смогли вылечиться за минувшие сутки.

В Дарницком районе медики выявили за сутки 31 новый случай коронавируса. В Деснянском районе немного меньше – 21.

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На прошлой неделе в Киеве наметилось снижение количества заражений коронавирусом. Так, например, 11 июля в столице заразились 67 человек, что было заметно меньше, чем за предыдущие дни.

Мэр Киева Виталий Кличко объясняет снижение количества заболевших в выходные дни тем, что в субботу и воскресенье меньше людей обращаются к врачам и сдают тесты.