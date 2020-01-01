Коцюбинское должно присоединиться к Киеву – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко высказался за включение в состав столицы пгт Коцюбинское. Об этом информирует пресс-служба КГГА.
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По словам Кличко, жители пгт Коцюбинское пользуются инфраструктурой Киева, так как фактически живут в нем. Поэтому они должны иметь такие же права, как и все киевляне.
Сейчас Коцюбинское искусственно подчинено в области образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Жителям этого поселка приходится ездить в Ирпень, чтобы получить определенные услуги и справки.
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В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий включение поселка Коцюбинское непосредственно в Киев. Депутаты должны высказаться по этому вопросу. Кличко надеется, что они примут правильное решение.
Напомним, что в поселке Коцюбинское голосование об административном подчинении состоялось еще в 2018 году. Тогда 61% его жителей проголосовали за Киев. Против - 37,5%.