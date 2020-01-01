Замруководителя военного лицея в Киеве поймали на взятке

Должностное лицо взяли с поличным в кабинете.

В Киеве задержан замначальника Военного лицея им. Богуна. Офицер договорился за деньги гарантированно принять нового курсанта на обучение.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что нарушитель выставил для родственницы поступающего цену в 5 тыс. дол. Договорились об оплате частями. Когда женщина принесла половину этой суммы, потенциального коррупционера повязали в кабинете.

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Задержанного зама поместили на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о вручении подозрения в коррупции. Его будут судить за получение неправомерной выгоды.

Следствие устанавливает круг причастных к нарушению лиц.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве раскрыли убийство священника, совершенное 5 лет назад.

