Карантин в Киеве может продлиться полтора года – Госпотребслужба
Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет “Сегодня“.
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По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.
“На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года“, - заявил Рубан.
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При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.
Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции, - объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева.
Напомним, ежедневно в столице регистрируют около сотни новых больных. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 жителей столицы.