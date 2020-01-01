Карантин в Киеве может продлиться полтора года – Госпотребслужба

Чиновники отмечают высокие темпы прироста новых больных, из-за чего говорить об отмене карантина не приходится.

Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет “Сегодня“.

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По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

“На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года“, - заявил Рубан.

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При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции, - объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, ежедневно в столице регистрируют около сотни новых больных. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 112 жителей столицы.