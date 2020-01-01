Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
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Решением судьи подозреваемый будет содержаться под стражей без права внесения залога.
Для справки. 12 июля водитель автомобиля “Мерседес“, 1981 года рождения, совершил столкновение с автомобилем “Хюндай“ на Столичном шоссе на окраине Киева. В результате аварии погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще один ребенок находится в больнице.
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Правоохранители задержали водителя Мерседеса и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, вчера в ДТП под Житомиром произошло еще одно серьезное ДТП, в котором пострадали дети. В реанимацию попали пят человек, включая троих детей.