Суд арестовал виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе

Суд назначил подозреваемому содержание под стражей без права залога.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Решением судьи подозреваемый будет содержаться под стражей без права внесения залога.

Для справки. 12 июля водитель автомобиля “Мерседес“, 1981 года рождения, совершил столкновение с автомобилем “Хюндай“ на Столичном шоссе на окраине Киева. В результате аварии погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще один ребенок находится в больнице.

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Правоохранители задержали водителя Мерседеса и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вчера в ДТП под Житомиром произошло еще одно серьезное ДТП, в котором пострадали дети. В реанимацию попали пят человек, включая троих детей.