Виновник смертельного ДТП под Киевом признался в употреблении марихуаны

Антон Желепа, по чьей вине в дорожной аварии погибли четыре человека, прямо в зале суда дал первое интервью.

Подозреваемый в смертельном ДТП на Столичном шоссе под Киевом Антон Желепа в своем первом интервью, которое он дал прямо в зале суда, признался, что употреблял марихуану. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

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Желепа заявил, что он за свои действия, повлекшие гибель четырех человек, заслуживает максимального наказания. Он признался, что за день до роковой аварии употреблял марихуану.

Также подозреваемый заявил, что он помнит сам момент аварии, но не может вспомнить, куда ехал.

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Шевченковский районный суд Киева арестовал Антона Желепу на 2 месяца без права внесения залога. Подозреваемый признал свою вину и отказался от услуг адвоката.

Напомним, что 12 июля на Столичном шоссе Желепа, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Погибли четыре человека (двое детей и родители). По предварительной информации, водитель «мерса» был в нетрезвом состоянии.