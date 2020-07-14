Киевлянин умер, не дождавшись скорой из-за шлагбаума, - очевидцы
На пляже в районе Русановских садов на днях стало плохо отдыхающему. Свидетели вызвали медиков. Однако машина скорой помощи не смогла вовремя добраться до пациента.
Читай также: На Киевщине поймали грабителей, обчистивших дом предпринимателя
Об этом в соцсетях сообщил очевидец Александр Мочалов.
По его словам, парамедики опоздали, так как возникли сложности с проездом. Сначала бригада не могла проехать по 10-й Садовой из-за закрытых ворот вначале улицы.
Решили объехать по 11-й Садовой, но наткнулись на самодельный шлагбаум. Свидетель говорит, что оградительное устройство там установили незаконно и повесили замок.
Читай также: Закрытый путь в Европу через Венгрию выстроил очередь из украинцев
В итоге из-за произвольного ограждения пациент умер, когда скорая стояла в 300 метрах от места назначения. В этот момент, как утверждает Александр, рядом находилась патрульная полиция.
Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве может продлиться полтора года.