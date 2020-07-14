Киевлянин умер, не дождавшись скорой из-за шлагбаума, - очевидцы

Пациент в столице скончался из-за перекрытой дороги.

На пляже в районе Русановских садов на днях стало плохо отдыхающему. Свидетели вызвали медиков. Однако машина скорой помощи не смогла вовремя добраться до пациента.

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Об этом в соцсетях сообщил очевидец Александр Мочалов.

По его словам, парамедики опоздали, так как возникли сложности с проездом. Сначала бригада не могла проехать по 10-й Садовой из-за закрытых ворот вначале улицы.

Решили объехать по 11-й Садовой, но наткнулись на самодельный шлагбаум. Свидетель говорит, что оградительное устройство там установили незаконно и повесили замок.

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В итоге из-за произвольного ограждения пациент умер, когда скорая стояла в 300 метрах от места назначения. В этот момент, как утверждает Александр, рядом находилась патрульная полиция.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве может продлиться полтора года.

