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Киевлянин умер, не дождавшись скорой из-за шлагбаума, - очевидцы

Комментариев: 2
Пациент в столице скончался из-за перекрытой дороги.
Свидетели говорят, что ограджение установили незаконно
Свидетели говорят, что ограджение установили незаконно
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На пляже в районе Русановских садов на днях стало плохо отдыхающему. Свидетели вызвали медиков. Однако машина скорой помощи не смогла вовремя добраться до пациента.

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Об этом в соцсетях сообщил очевидец Александр Мочалов.

По его словам, парамедики опоздали, так как возникли сложности с проездом. Сначала бригада не могла проехать по 10-й Садовой из-за закрытых ворот вначале улицы.

Решили объехать по 11-й Садовой, но наткнулись на самодельный шлагбаум. Свидетель говорит, что оградительное устройство там установили незаконно и повесили замок.

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В итоге из-за произвольного ограждения пациент умер, когда скорая стояла в 300 метрах от места назначения. В этот момент, как утверждает Александр, рядом находилась патрульная полиция.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве может продлиться полтора года.

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Комментариев (2)
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МонШер    14.07.2020, 15:35
Оценка:  +3
МонШер
Самоуправство повлекшее тяжкие последствие - уголовное преступление. Что делает полиция по установлению преступнка?
Rikstal    14.07.2020, 16:20
Оценка:  -1
Rikstal
пока нет заявления о нарушениях, полиция (наша полиция) ничего не должна делать. А после принятия заявления должно еще быть решение суда.
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