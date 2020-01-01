Близ киевского аэропорта пылали склады
Инцидент произошел в Соломенском районе Киева. Там, на ул. Молодогвардейской случился пожар.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в столице.
Уточняется, что возгорание началось с территории у гаражных кооперативов близ аэропорта Сикорского. Там воспламенились мусор и деревянные поддоны.
Пламя охватило 300 кв. м, после чего перекинулось на расположенные рядом складские помещения. Горевшие склады, площадью 50 кв. м, были пусты.
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Пожар ликвидировали спустя несколько часов. Чтобы подобраться к очагам возгорания, спасателям пришлось вскрыть 11 автопарковочных конструкций.
По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. В то же время “Киев Оперативный“ выложил в сеть видео с места событий.
Напомним, ранее мы писали, что от взрыва топлива в Хмельницком пострадали люди.