Близ киевского аэропорта пылали склады

Огонь распространился на площади 300 кв. м.

Инцидент произошел в Соломенском районе Киева. Там, на ул. Молодогвардейской случился пожар.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в столице.

Уточняется, что возгорание началось с территории у гаражных кооперативов близ аэропорта Сикорского. Там воспламенились мусор и деревянные поддоны.

Пламя охватило 300 кв. м, после чего перекинулось на расположенные рядом складские помещения. Горевшие склады, площадью 50 кв. м, были пусты.

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Пожар ликвидировали спустя несколько часов. Чтобы подобраться к очагам возгорания, спасателям пришлось вскрыть 11 автопарковочных конструкций.

По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. В то же время “Киев Оперативный“ выложил в сеть видео с места событий.

Чтобы добраться до очагов горения, пришлось сломать парковочные конструкции kyiv.dsns.gov.ua

Огонь удалось потушить спустя несколько часов kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что от взрыва топлива в Хмельницком пострадали люди.

