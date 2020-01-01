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Близ киевского аэропорта пылали склады

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Огонь распространился на площади 300 кв. м.
Возгорание началось возле гаражей
Возгорание началось возле гаражей
kyiv.dsns.gov.ua

Инцидент произошел в Соломенском районе Киева. Там, на ул. Молодогвардейской случился пожар.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в столице.

Уточняется, что возгорание началось с территории у гаражных кооперативов близ аэропорта Сикорского. Там воспламенились мусор и деревянные поддоны.

Пламя охватило 300 кв. м, после чего перекинулось на расположенные рядом складские помещения. Горевшие склады, площадью 50 кв. м, были пусты.

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Пожар ликвидировали спустя несколько часов. Чтобы подобраться к очагам возгорания, спасателям пришлось вскрыть 11 автопарковочных конструкций.

По данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. В то же время “Киев Оперативный“ выложил в сеть видео с места событий.

Чтобы добраться до очагов горения, пришлось сломать парковочные конструкции
Чтобы добраться до очагов горения, пришлось сломать парковочные конструкции
kyiv.dsns.gov.ua

Огонь удалось потушить спустя несколько часов
Огонь удалось потушить спустя несколько часов
kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что от взрыва топлива в Хмельницком пострадали люди.

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Теги: пожар, ГСЧС, склад, аэропорт, Киев, спасатели, Гараж, огонь, мусор
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