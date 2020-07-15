Киев поставил абсолютный рекорд по числу новых больных за сутки

К настоящему моменту общее число заражений в столице приблизилось к 6,5 тысячам.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 147 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем за весь период пандемии. В целом в столице уже 6497 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

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По данным столичного мэра, за последние сутки заболели:

66 женщин в возрасте от 18 до 71 года

73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет

5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.

В число заболевших входят 6 медиков.

За отчетный период один человек умер, в больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27. В Дарницком - 22. Но в Деснянском - 21 случай.

Кличко/Телеграм

За период пандемии, от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Самой старшей жертве было 95 лет, младшей - 25. Больше всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет. Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

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Как рассказал Кличко, показатель тестирования в столице – сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 000 жителей. Только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА.

За весь период в столице было сделано более 146 000 ПЦР-тестов. Их исследуют в “Киевском лабораторном центре МЗ Украины“, в четырех коммунальных медучреждениях. А также – в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 836 человек. С момента начала пандемии и по состоянию на утро 15 июля 55 607 украинцев заразились Covid-19.