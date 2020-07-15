Кличко: Самой молодой жертве COVID-19 в Киеве было 25 лет

При этом, самой старшей умершей от коронавируса было 95 лет.

По состоянию на утро 15 июля в столице зафиксировали 126 летальных случаев COVID-19. При этом известно, что самой младшей умершей пациентке с COVID-19 было 25 лет, самой старшей - 95.

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Об этом на традиционном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам столичного градоначальника, более 62% лиц, умерших от коронавируса, - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - в возрасте до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

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При этом Кличко подчеркнул, что большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Напомним, в ‌ВСУ‌ ‌зафиксировали‌ ‌новую‌ ‌вспышку‌ ‌COVID-19‌. Известно, сколько военных заболели за минувшие сутки.