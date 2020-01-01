Пьяная езда и попытка бегства: В Киеве задержан автохам

Автомобилист устроил ДТП и пытался скрыться с места.

У мужчины в крови нашли алкоголь facebook.com/kyivpatrol/

Жители столицы обратились к правоохранителям, сообщив, что водитель Ford ведет себя не совсем адекватно на дороге. По их сведениям, автомобилист совершал опасные маневры, отчего его машину носило по всей дороге.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Вскоре после замеченных нарушений тот же водитель устроил ДТП на Северном мосту. Там он столкнулся с Subaru, после чего сбежал с места аварии. Владелец Subaru вызвал правоохранителей.

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Свободные экипажи полицейских отправились на поиски виновника ДТП. Его отследил автопатруль на улице Бальзака.

Остановив машину, оперативники сразу заподозрили, что сидевший за ее рулем мужчина пьян. Тест Драгера показал в его крови наличие 2,26 промилле алкоголя. Водителя оштрафовали.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье самосвал рухнул с обрыва, водитель погиб.

