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Пьяная езда и попытка бегства: В Киеве задержан автохам

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Автомобилист устроил ДТП и пытался скрыться с места.
У мужчины в крови нашли алкоголь
У мужчины в крови нашли алкоголь
facebook.com/kyivpatrol/

Жители столицы обратились к правоохранителям, сообщив, что водитель Ford ведет себя не совсем адекватно на дороге. По их сведениям, автомобилист совершал опасные маневры, отчего его машину носило по всей дороге.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Вскоре после замеченных нарушений тот же водитель устроил ДТП на Северном мосту. Там он столкнулся с Subaru, после чего сбежал с места аварии. Владелец  Subaru вызвал правоохранителей.

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Свободные экипажи полицейских отправились на поиски виновника ДТП. Его отследил автопатруль на улице Бальзака.

Остановив машину, оперативники сразу заподозрили, что сидевший за ее рулем мужчина пьян. Тест Драгера показал в его крови наличие 2,26 промилле алкоголя. Водителя оштрафовали.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье самосвал рухнул с обрыва, водитель погиб.

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Теги: Киев, патрульная полиция, автомобиль, водитель, пьяный за рулем, авария, алкоголь, автохам
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