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Мэр Кличко пришел на митинг и попросил не подходить к нему

Комментариев: 1
Градоначальник посетил многолюдный митинг и заявил, что соблюдает дистанцию.
Мэр Киева пришел поддержать протестующих против админреформы
Мэр Киева пришел поддержать протестующих против админреформы
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Мэр столицы Виталий Кличко посетил акцию протеста у стен Верховной Рады. Он пришел поддержать людей, не одобряющих нового территориального деления.

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Об этом сообщает портал Pavlovsky News.

Заметив мэра, к нему подошел журналист. Он поинтересовался, не боится ли Кличко массовых скоплений народа в ситуации с антирекордом по COVID-19.

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В ответ мэр Киева заявил, что в маске и сохраняет дистанцию. А в итоге и вовсе предложил не подходить к нему.

Кличко заявил, что соблюдает дистанцию
Кличко заявил, что соблюдает дистанцию
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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 112 пациентов.

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Теги: Киев, коронавирус, митинг, мэр, Кличко, толпа, маска, дистанция
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    15.07.2020, 14:50
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Педалик решил попиариаться и поднять свой опущенный рейтинг!!!!
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