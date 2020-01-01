Копы освободили похищенного в Киеве бизнесмена

Мужчину две недели держали в подвале прикованным к батарее. Его пытали, били и издевались, требуя деньги.

Полиция освободила бизнесмена Серия Ткаченко, которого 1 июля похитили в Киеве неизвестные. Правоохранители также разыскали и задержали троих похитителей. Об этом вечером в среду, 15 июля, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

По его словам, злоумышленники две недели держали похищенного Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района столицы. Предпринимателя приковали к батарее, пытали, били и издевались над ним, требуя деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных", - добавил он.

Геращенко добавил, что злоумышленников ждет длительный срок тюремного заключения за похищение и пытки человека.

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Ранее сообщалось, что рейдеры похитили бизнесмена и четыре года держали его в плену. Мужчина под давлением отказался от судовых исков, в результате чего злоумышленники переоформили на себя его предприятие.

А в Житомире прокурора будут судить за похищение человека. Сотрудник прокуратуры вместе с родственниками избили и поместили в багажник мужчину, которого подозревали в краже на кладбище.

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